Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе

16.04.2019 12:51

По состоянию на начало 2019 года статус беженца в России получили 140 граждан Украины.

Об этом в комментарии "Коммерсанту" заявила начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, передает apostrophe.ua.

"А еще есть временное убежище. Это статус, который также прописан в законе "О беженцах" и предоставляется лицам, экстренно прибывшим в нашу страну. Вот эти 140 человек - это лица, преследуемые украинскими властями по тем или иным основаниям. Они занимали определенные должности, придерживались политических взглядов. А в основном ввиду военных действий получали временное убежище граждане с юго-востока Украины", - отмечает она.

По словам представительницы МВД, в настоящее время в РФ порядка 77 тысяч граждан Украины имеют либо временное убежище, либо статус беженца.

"Это очень большая цифра. Постепенно за этот период времени с 2014 года 360 тыс. граждан Украины приобрели гражданство РФ. Остальные пока не сделали свой окончательный выбор: остаться на территории РФ, получить гражданство или нет. При этом для них созданы все условия для упрощенной процедуры приобретения гражданства. Вариантов очень много именно для граждан Украины", - добавила Казакова.