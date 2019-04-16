Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко

16.04.2019 21:59

Если штаб действующего президента Петра Порошенко перед вторым туром выборов убедиться в том, что невозможно фальсифицировать голосование, то они перейдут к плану Б. Под ним понимается подготовка к планомерного «цивилизованного поражения». Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, пишет from-ua.

Так экс-чиновник считает, что так Порошенко начнет предвыборную кампанию на парламентских выборах. При этом Кузьмин считает, что действующий президент мирно передаст власть Зеленскому и не будет обжаловать результаты в судах.

Для победы во втором туре выборов президенту необходимы несколько миллионов голосов. Также такое количество бюллетеней невозможно вбросить незаметно для наблюдателей. Такое развитие событий вызовет не только народный гнев, но и уголовные дела и разбирательства, а это означает конец политической карьеры.

План Б Порошенко заключается в мирном проигрыше и передаче власти Зеленскому. После этого партия действующего президента будет бороться за победу на парламентских выборах. Главной целью Порошенко в случае победы на парламентских выборах будет должность спикера.

После этого президент отдаст полный контроль над Зеленским Западу посредством парламента. По мнению Кузьмина, именно эти вопросы президент обсуждал с Меркель и Макроном на недавних встречах.

Также Кузьмин заявил, что Украина является парламентско-президентской республикой. Поэтому президент сможет через парламент заблокировать работу президента Зеленского и даже объявить ему импичмент. Кроме того, парламент под руководством Петра Порошенко может заблокировать назначение руководителей СБУ, ГПУ, ВСУ.