- В Украине рекордно подорожала капуста10:45
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
- Скандал вокруг «Каскада»: Кернес нарушил молчание21:30
- Платить за коммуналку придется по новым правилам: подробности21:15
- Пушилин резко изменился: главаря "ДНР" никто не узнал (ФОТО)21:02
- В украинском поезде почернели пассажиры (ВИДЕО)20:48
- Доний: Порошенко никуда не денется с украинской политики, о нем мы еще услышим20:21
- Налог на автомобиль: кому из украинцев придется раскошелиться?20:04
- У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах 15 апреля19:48
В Украине рекордно подорожала капуста
В Украине подорожала капуста прошлогоднего урожая. В магазинах ее продают по 25 грн, месяц назад стоила от 14. На оптовых рынках за 1кг предлагают по 16-22 грн, в начале марта было 8-10, сообщает Gazeta.ua.
- Сегодня капуста стоит дороже всех овощей из борщевого набора. Цена выросла из-за сокращения площадей в прошлом году, уменьшения урожайности капусты, - рассказывает эксперт плодоовощного рынка 39-летняя Татьяна Гетьман. - Сейчас предложение на рынке в разы меньше, чем было в 2018-м. Ранее капусту завозили из Польши. В этом году и там цены высокие, потому что летом была засуха. Польша собрала малый урожай всех овощей борщевого набора. Неизвестно, сколько отечественной капусты осталось в овощехранилищах. Если фермеры придерживают продукцию, то цены снизятся в мае. Иначе капуста будет дорожать. В то же время на рынках еще в марте начали продавать молодую капусту из Албании, Македонии, Узбекистана. Украинская появилась в начале апреля. Килограмм в среднем стоит 30,5 гривны. Импортную продают по 26-30.
Теги: Украина, цена, капуста
- Хорошковский признал, что Украина нарушает газовые контракты с Россией
- За год украинские компании импортировали газа на 14 миллиардов долларов
- Украина сокращает потребление российского газа
- С нового года в Украине подорожают сигареты
- Цены на фруктовые соки будут расти
- Поездка на экскурсию в Чернобыль влетит в копеечку
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
- Шагающий Захарченко и вечный огонь: в «ДНР» объявлен конкурс на лучший мемориал «главе» 10:12
- Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"09:48
- Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых09:32
- Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позиции НВФ. ВИДЕО09:09
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16.04.201909:02
- Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе: шесть оккупантов уничтожены08:50
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кот»08:29
- Бойцы ВСУ отразили атаку ДРГ НВФ и захватили оружие противника11:09
- Сердце впервые напечатали на 3D-принтере11:00
- ВСУ уничтожили шестерых оккупантов: армия РФ понесла внушительные потери, провалив атаку на Донбассе10:52
- В Украине рекордно подорожала капуста10:45
- В Донецке пожилым людям «70+» отказывают в медицинских услугах10:33
- Шагающий Захарченко и вечный огонь: в «ДНР» объявлен конкурс на лучший мемориал «главе» 10:12
- Samsung представила ультрабюджетный смартфон на Android Go10:00
- Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"09:48
- Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых09:32
- Бойцы полка «Азов» нанесли удар по позиции НВФ. ВИДЕО09:09
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать