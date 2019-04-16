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В Украине рекордно подорожала капуста

16.04.2019 10:45
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В Украине рекордно подорожала капуста

В Украине подорожала капуста прошлогоднего урожая. В магазинах ее продают по 25 грн, месяц назад стоила от 14. На оптовых рынках за 1кг предлагают по 16-22 грн, в начале марта было 8-10, сообщает Gazeta.ua.
- Сегодня капуста стоит дороже всех овощей из борщевого набора. Цена выросла из-за сокращения площадей в прошлом году, уменьшения урожайности капусты, - рассказывает эксперт плодоовощного рынка 39-летняя Татьяна Гетьман. - Сейчас предложение на рынке в разы меньше, чем было в 2018-м. Ранее капусту завозили из Польши. В этом году и там цены высокие, потому что летом была засуха. Польша собрала малый урожай всех овощей борщевого набора. Неизвестно, сколько отечественной капусты осталось в овощехранилищах. Если фермеры придерживают продукцию, то цены снизятся в мае. Иначе капуста будет дорожать. В то же время на рынках еще в марте начали продавать молодую капусту из Албании, Македонии, Узбекистана. Украинская появилась в начале апреля. Килограмм в среднем стоит 30,5 гривны. Импортную продают по 26-30.



Теги: Украина, цена, капуста
 
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