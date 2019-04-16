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Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС

16.04.2019 17:18
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Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС

72,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 25,4% - за действующего Президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного КМИС на пресс-конференции, передают Українськi Новини.
В частности 72,2% опрошенных, которые собираются голосовать и определились с выбором, готовы проголосовать за Зеленского, 25,4% - за Порошенко, а 2,4% - испортили бы бюллетень.
Кроме того, 54% респондентов ответили, что точно будут голосовать, 18,8% - скорее будут, 15,5% - не будут, 11,7% - отказались отвечать.
Опрос проводился с 9 по 14 апреля среди 2 004 совершеннолетних респондентов во 129 населенных пунктах со всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.
Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,3%.
(Новость дополнена новыми подробностями)
На вопрос о вероятном победителе на выборах 57,2% респондентов ответили, что победит Зеленский, 14,1% - Порошенко, а 28,7% - не ответили на вопрос, - по ифнормации КМИС.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, победа, рейтинг, Порошенко
 
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