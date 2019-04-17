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«Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
Не имеет значения, кто станет следующим верховным главнокомандующим, важно, чтобы он действовал в интересах государства. Об этом заявил народный депутат и лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.
Он отметил:
«Хотелось бы, чтобы верховный главнокомандующий был сильным и волевым человеком. Если Зеленский обладает такими качествами, то хорошо. Пока он себя не проявлял таким образом… Самое главное, чтобы он представил свою команду до выборов, чтобы посмотреть, на кого он будет опираться в том же секторе национальной безопасности и обороны. Потому что пока ни одна фамилия не светится. Побольше конкретики — было бы намного лучше».
При этом Ярош подчеркнул, что в отношении действующего президента все ясно, а вот украинский шоумен пока не вызывает «понимания»:
«Относительно кандидата Порошенко все четко и понятно. А тут нет понимания. Это тревожит меня и вызывает беспокойство побратимов. Но Бог добр. Какой бы главнокомандующий ни был, украинцы все равно победят. В конце-концов изменим верховного главнокомандующего, мы такое уже делали. Главное, чтобы он шел государственническим путем. Не будет идти — будут проблемы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Ярош, Порошенко
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