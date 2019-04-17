Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе

17.04.2019 21:30

В сети появился неофициальный «трейлер» дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Любительский ролик можно посмотреть в YouTube.

Это нарезка из фрагментов рабочих поездок президента Петра Порошенко, процесса сдачи анализов, сериала «Слуга народа», выступлений «Студии Квартал 95». В титрах указано: «Битва, которая войдет в историю».

Напомним, 16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов. Уже известны правила запуска на стадион и "квоты" для аудитории. Представитель штаба Зеленского сообщил, что на проведение мероприятия кандидатами будет потрачено около 6-8 млн гривен.

Источник: http://kr24.com.ua