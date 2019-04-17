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Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам
17.04.2019 21:00
Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН.
По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил под стражей до конца июля 24 украинских моряка, задержанных российской стороной во время атаки вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, суд, моряки
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