Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам

17.04.2019 21:00

Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает УНН.

По данным СМИ, сегодня московский суд в Москве оставил под стражей до конца июля 24 украинских моряка, задержанных российской стороной во время атаки вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу».

Источник: https://donpress.com