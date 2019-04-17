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Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов
Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов".
Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады. Текст самого законопроекта пока отсутствует, передает LB.ua.
Савченко предлагает изменить размер денежного залога партиям, выдвинувшим список кандидатов в депутаты.
Отмечается, что Савченко инициировала "проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235)".
Напомним, 15 апреля, Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда после 13 месяцев в СИЗО.
Суд не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления им меры пресечения, поскольку адвокаты заявили большое количество ходатайств.
Комментируя решение суда, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что судебная система в Украине "тяжело больна", но подчеркнул, что освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не означает снятия с них обвинений.
8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.
По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, реформы, Савченко
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