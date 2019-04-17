- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни15:07
- Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся14:46
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
У «Оппозиционной платформы» больше шансов пройти в парламент, чем у БПП
В последнее время рейтинг политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь» существенно возрос. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Об этом заявили представители Киевского международного института социологии. Они провели опрос, участие в котором приняли 2004 респондентов. Последние проживают на всей территории Украины, кроме Крыма. Исследование общественного мнения имело место в период с 9 по 14 апреля текущего года. Согласно полученной информации, на сегодняшний день самый высокий парламентский рейтинг имеет политическая сила «Слуга народа», лидером которой является шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский. На предстоящих выборах за данную фракцию планируют проголосовать 26% электората. За «Слугой народа» следует партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ей симпатизируют 16% избирателей. На третьей позиции парламентского рейтинга находится политическая сила «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Её поддерживают 14% наших сограждан.
Теги: политика, Донбасс, парламент, Верховная Рада, БПП Солидарность
- Виктор Таран: последняя парламентская неделя расставит все точки над «і»
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков
- Тягнибок и Ляшко должны нести ответственность за террористическую акцию под Радой
- Что сулит новый политический сезон: реформы и 250 "штыков"
- Кличко + Порошенко: тандем заявил, что Тимошенко - им не конкурент (ВИДЕО)
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым