- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни15:07
- Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся14:46
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
У Порошенко заявляют, будто разрыв в рейтингах сократился
Советник штаба Петра Порошенко Олег Медведев утверждает, что, согласно последним исследованиям, разрыв между рейтингами действующего президента и кандидата Владимира Зеленского начинается сокращаться. Как передает replyua.net со ссылкой на BBC Украина, также Медведев заявил, что якобы Порошенко приложит все усилия, чтобы ещё больше сократить разрыв.
«Внутренние исследования, которые мы имеем, они говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем. Но чтобы не расслаблять наших сторонников, должен сказать, что разрыв все еще велик и нужно приложить много усилий, чтобы его преодолеть», - подчеркнул Медведев. Отмечается, что при этом Медведев даже не назвал цифры рейтингов кандидатов. Однако он добавил, что неделей ранее обнародовали другую социологию, и она не вызывала восхищения у представителей действующего президента. По мнению Медведева, сейчас идёт серьёзная ожесточенная борьба, которая заставляет прикладывать много усилий.
Напомним, что согласно официальным данным, во втором туре выборов за Зеленскогопроголосуют более 72% избирателей, а за Порошенко всего 25%. Откуда Медведев взял другие цифры, непонятно. До второго тура остаются считанные дни. Избиратели смогут проголосовать в воскресенье, 21 апреля.
Теги: Донбасс, рейтинг, выборы президента, Порошенко
- Порошенко выбился в лидеры антипрезидентского рейтинга
- Президентская кампания стартовала: лидер пока неожиданный (ВИДЕО)
- Политолог Романенко об итогах 2017 года: Украина получила несколько ударов под дых
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- Кто станет Президентом: опубликованы свежие рейтинги
- Рейтинги Тимошенко стремительно падают
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым