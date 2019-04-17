У Путина открыто угрожают Украине реваншем: «Вернется Новороссия»

17.04.2019 11:45

У Владимира Путина открыто пригрозили Украине возвращением так называемой «Новороссии» сразу по окончанию президентских выборов

Наглые угрозы в прямом эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» озвучил один из главных приспешников Владимира Путина Владимир Соловьев.

Как заявил оголтелый пропагандист Кремля, проект «Новороссия» якобы не является вымыслом, а полностью отражает современное украинское общество.

«Проект «Новороссия» не умер. Все еще вернется! Ваше голосование показало, что этот проект жив. Не наш это проект, а это просто реалии исторического развития!», — заявил Соловьев в эфире пропагандистского федерального телеканала.

Стоит также отметить, что ранее у Владимира Путина открыто угрожали Украине новым вторжением войск. Об этом сказано в заявлении, которое было подготовлено Советом Федераций России. В частности, Владимир Путин угрожает Украине войной в случае «нарушения процедур» прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.

В СовФеде РФ заявили, что российские военные могут запустить военную эскалацию в том случае, если боевой флот НАТО попытается пересечь Керченский пролив, «нарушая законодательство Российской Федерации».

Источник: https://politeka.net