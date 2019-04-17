- Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными13:40
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»13:20
- Тройной капкан для Петра Порошенко – мнение13:07
- Изменение тарифов на газ с мая: «Нафтогаз» обратился к Кабмину12:48
- В штабе Зеленского рассказали о переговорах по дебатам12:30
- Дебаты на носу: Зеленский рассказал, где можно взять билеты12:00
- У Путина открыто угрожают Украине реваншем: «Вернется Новороссия»11:45
- Температурная картина изменится: синоптики рассказали о погоде в конце недели11:30
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- «С 09:00 до 00:00»: на НСК «Олимпийский» сообщили новые данные по дебатам10:00
У Путина открыто угрожают Украине реваншем: «Вернется Новороссия»
У Владимира Путина открыто пригрозили Украине возвращением так называемой «Новороссии» сразу по окончанию президентских выборов
Наглые угрозы в прямом эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» озвучил один из главных приспешников Владимира Путина Владимир Соловьев.
Как заявил оголтелый пропагандист Кремля, проект «Новороссия» якобы не является вымыслом, а полностью отражает современное украинское общество.
«Проект «Новороссия» не умер. Все еще вернется! Ваше голосование показало, что этот проект жив. Не наш это проект, а это просто реалии исторического развития!», — заявил Соловьев в эфире пропагандистского федерального телеканала.
Стоит также отметить, что ранее у Владимира Путина открыто угрожали Украине новым вторжением войск. Об этом сказано в заявлении, которое было подготовлено Советом Федераций России. В частности, Владимир Путин угрожает Украине войной в случае «нарушения процедур» прохождения украинских кораблей через Керченский пролив.
В СовФеде РФ заявили, что российские военные могут запустить военную эскалацию в том случае, если боевой флот НАТО попытается пересечь Керченский пролив, «нарушая законодательство Российской Федерации».
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Новороссия
- Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
- Путину посоветовали сделать "самое лучшее для России, Украины и всего человечества"
- Украина не должна "платить за разбитую посуду" и забирать "убитый" Донбасс - российский политолог
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- Как остановить Путина: политолог назвал неожиданный сценарий
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- Порошенко заявил о своей встрече с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса07:21
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными13:40
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»13:20
- Тройной капкан для Петра Порошенко – мнение13:07
- Изменение тарифов на газ с мая: «Нафтогаз» обратился к Кабмину12:48
- В штабе Зеленского рассказали о переговорах по дебатам12:30
- Пожар в Нотр-Дам де Пари: Криминалисты назвали вероятную причину возгорания12:15
- Дебаты на носу: Зеленский рассказал, где можно взять билеты12:00
- У Путина открыто угрожают Украине реваншем: «Вернется Новороссия»11:45
- Температурная картина изменится: синоптики рассказали о погоде в конце недели11:30
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма