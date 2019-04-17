Выходные на майские праздники: в какие дни будут отдыхать украинцы

17.04.2019 09:45

В мае 2019 года у украинцев будут дополнительные выходные - 1 и 9 числа - по случаю Дня труда и Дня победы.

Также в госучреждениях рабочий день 8 мая, в среду, будет сокращенным на 1 час.

Календарь на май 2019:

общее количество календарных дней - 31;

рабочие дни - 21;

выходные в мае - 10 (1, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 25, 26); 1 и 9 мая - дополнительные.

Источник: https://from-ua.com