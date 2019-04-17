Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выходные на майские праздники: в какие дни будут отдыхать украинцы

17.04.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выходные на майские праздники: в какие дни будут отдыхать украинцы

В мае 2019 года у украинцев будут дополнительные выходные - 1 и 9 числа - по случаю Дня труда и Дня победы.

Также в госучреждениях рабочий день 8 мая, в среду, будет сокращенным на 1 час.

Календарь на май 2019:

общее количество календарных дней - 31;

рабочие дни - 21;

выходные в мае - 10 (1, 4, 5, 9, 12, 18, 19, 25, 26); 1 и 9 мая - дополнительные.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, праздники, май, выходные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх