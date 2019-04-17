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Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»
Кандидат на должность президента Украины Владимир Зеленский снова снял видео на НСК «Олимпийский»
В своем видео он рассказал о своих «дебатах по поводу дебатов» с действующим президентом Петром Порошенко.
В частности, Владимир Зеленский сообщил, что Порошенко зачем-то собирается поставить на стадионе вторую сцену.
«Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах?», — выразил удивление Зеленский.
Также кандидат сообщил о странном требовании команды Порошенко насчет размещения фан-зоны.
По словам Зеленского, его команда хотела устроить свободный доступ для зрителей, но Порошенко выступил против.
««Нет!» — говорит команда президента. Они хотят снова разделить на их сторонников и наших. Поэтому, видите, снова делят наших людей», — нарекает Зеленский.
Кандидат подчеркнул, что он не пойдет на поводу у команды Порошенко и не будет менять условия проведения дебатов.
«Они против свободного доступа людей. А для нас – это главное условие», — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает Петра Порошенко на НСК «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Напомним, стало известно, как МВД обеспечить безопасность на «Олимпийском», где скоро состоятся дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Об этом в эфире украинского телеканала заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко
По его словам, у правоохранителей на сегодняшний день достаточно средств, состава и законодательной базы, чтобы обеспечить безопасность в рамках президентских дебатов на стадионе.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты, Порошенко
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