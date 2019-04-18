- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни15:07
- Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся14:46
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
1+1 атаковали из-за Зеленского: все подробности наступления перед выборами
Телеканал 1+1 атаковали из-за кандидата в президенты Владимира Зеленского
Так, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о нарушениях избирательного законодательства, связанных с Зеленским. Это можно рассматривать как попытку власти отомстить за провал.
В Центральную избирательную комиссию поступило обращение.
В Нацсовете заявили, что были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины «О выборах Президента Украины».
Так, в частности в течение 27-29 марта в эфире телеканала зафиксировали трансляцию сериала «Слуга народа-3», в котором содержатся высказывания главного героя Голобородька. Они якобы дублируют тезисы предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации.
В частности, фрагмент из сериала, озвученный Голобородько: «… И поэтому, первое, что мы предлагаем — это законопроект о снятии неприкосновенности с Президента, депутатов и судей…», и отдельные тезисы: «Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины», являются частью предвыборной программы этого кандидата, которые идентичны.
Отметим, что 1+1 подал исковое заявление в Печерский районный суд Киева к президенту Украины Петру Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн грн.
В своем иске «Студия 1+1» просит признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, распространенных главой государства на своей странице в Facebook, а также озвученных «на собрании граждан».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, телевидение, атака, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
- Зеленский рассказал о своем внешнеполитическом курсе
- Зеленский озвучил тему дебатов с Порошенко
- Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО
- Зеленский шокировал: предложил ввести цензуру в СМИ
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым