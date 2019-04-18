Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"

18.04.2019 20:39

Украинцам рассказали об организации дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые запланированы накануне второго тура выборов 19 апреля.

У правоохранителей достаточно средств, состава и законодательной базы, чтобы обеспечить безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский", пишет from-ua.

Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов. Отмечается, что меры безопасности будут обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и ГСЧС.

При этом Шевченко подчеркнул, что проверки на НСК "Олимпийский" во время дебатов будут "глубокие и придирчивы".

"Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано, как оружие, даже если оно легальное, например газовые баллончики, ножи, металлические предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника", — подчеркнул он.

Шевченко дополнительно сообщил, что техника безопасности на НСК "Олимпийский" предусматривает оперативную эвакуацию 7 тыс. лиц в случае поступления сообщения о минировании.

"Этот объект будет заранее проверенный и взят под охрану, а также если такие звонки будут в режиме 24/ , то я думаю, что мы справимся и будем принимать адекватные решения", — резюмировал спикер МВД.