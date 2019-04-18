«Я вместе с украинским народом требую снижения тарифов»: Порошенко сделал заявление

18.04.2019 09:15

На сегодняшний день рынок создал необходимые условия для того, чтобы в мае текущего года не повышать тарифы, и правительство Украины к этому готово. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Так, во время публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды, Порошенко отметил:

«Я отвечу абсолютно четко: я вместе с украинским народом требую снижения тарифов. Тем более, что от президента это никак не зависит. Но если народ хочет, то надо это делать. А теперь серьезный ответ: вот сейчас для этого рынок — ни президент, ни премьер, не НАК „Нафтогаз“, а рынок! — создал необходимые условия, потому что и спотовые контракты, и контракты на хабах в Европе позволяют нам, по крайней мере, точно не повышать в мае тарифы. Нас пугали тем, что в мае будут тарифы десять-одиннадцать, двенадцать. Вот увидите, не будут!».

При этом глава государства добавил, что правительство сегодня к этому готово:

«Но я не хочу забирать ни хлеб, ни работу у правительства. И они сами должны сообщать, в том числе и приятные вещи. Хотя мне накануне выборов приятно было бы сказать, что это я сделал, позвонил, договорился, чтобы цены были снижены».

Источник: https://donpress.com