Нацсовет обратится в ЦИК из-за нарушений в эфире 1+1, связанных с Зеленским

18.04.2019 09:30

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен обратиться к Центральной избирательной комиссии в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства на выборах 2019 года в эфире украинского телеканала 1+1. Об этом сказано на сайте Нацсовета.

Согласно опубликованной информации, за три предвыборных месяца присутствие кандидата на пост президента и украинского комика Владимира Зеленского в эфире 1+1 достигло 14%.

Отмечается, что в течение 27−29 марта Нацрада зафиксировала в эфире телеканала трансляцию сериала «Слуга народа-3», в котором звучат высказывания главного героя Голобородька, дублирующие тезисы предвыборной программы Зеленского и имеющие признаки предвыборной агитации.

По данным Нацсовета, тем самым были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 закона «О выборах президента Украины».

Также, в Нацсовете добавили, что непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале «Прямой».

Источник: https://donpress.com