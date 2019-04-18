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«Нефтегаз» намерен повысить цену на газ с 1 мая
"Нефтегаз" уже подготовил проект дополнения к договору купли-продажи газа потребителям по спецобязательствам, говорится в публикации Українських Новин.
С 1 мая в Украине прекращает действовать цена газа, который НАК "Нефтегаз Украины" поставляет потребителям по спецобязательствам, установленная с ноября 2018 года.
Согласно договоренностям с Международным валютным фондом, закрепленным и в меморандуме о сотрудничестве по предоставлению программы кредитования на $3.9 млрд, и в постановлении правительства № 867, цена газа должна увеличиться приблизительно на 15% - с 8549 грн до 9717 грн за тысячу кубометров.
Однако импортная цена газа в весенне-летний период начала падать и уже сейчас снизилась, настолько, что стало возможно установить рыночную цену без повышения. Правительство решило использовать такую ситуацию и 3 апреля изменило методику определения цены. Українські Новини сообщали, что принятое постановление №293 устанавливает помесячное формирование цены на уровне цены для промышленности, но не выше, установленной постановлением №867. Если бы такой механизм определения цены работал, то уже с апреля газ мог подешеветь на 30 коп/кубометр. НАК отказалась выполнять это решение, поскольку у юристов компании возникли к нему вопросы. В "Нефтегазе" заявили, что снизить цену на газ можно лишь в случае отмены спецобязательств, закрепленных постановлением №867.
"Постановлением №293 не предусмотрены основания и порядок применения компанией положений этого постановления одновременно или вместо применения положений ПСО (постановление №867 - ред). Мы считаем, что без отмены Положения ПСО реализация рыночных механизмов ценообразования со стороны компании по всем своим покупателям/потребителям будет ограничена требованиями Положения ПСО", - отмечалось в письме НАК Кабинету министров от 9 апреля.
Однако, если компания не изменит планы, то ее руководитель может быть уволен еще до конца апреля. Отставкой Андрею Коболеву за невыполнение решения правительства пригрозил премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщалиось ранее, "Нефтегаз" просит Кабмин снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая.
Перед этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, повышение
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