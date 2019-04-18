Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…

18.04.2019 17:59

В Украине 15 апреля закончилась вторая кампания по смене места голосования украинцев перед вторым туром президентских выборов. Ее итоги принесли интересные неожиданности.

Без первого, нет второго

Законодательство Украины позволяет официально объявить второй тур президентских выборов только после объявления официальных результатов первого тура. Причина банальна – есть вероятность, что кто-то из кандидатов в президенты набрал больше 50% голосов и победил уже в первом туре (как это было с Петром Порошенко, который в 2014 году получил 54,70%). И второго тура не будет вовсе. За ненадобностью.

О том, что второй тут президентских выборов в Украине все же пройдет 21 апреля, официально стало известно 7 апреля, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально огласила результаты первого тура. Строго говоря, второй тур президентских выборов был назначен ЦИК именно 7 апреля.

«Закон "О выборах президента Украины" четко говорит, что процедура временной смены места голосования без смены избирательного адреса начинается после того как Центральная избирательная комиссия оглашает официальные результаты (первого тура) и объявляет начало второго тура. Сделать она это должна в течение 10 дней со дня голосования, т.е. до 10 апреля включительно. А голосование во втором туре назначается ЦИК на третье воскресенье после дня выборов т.е. на 21 апреля», – пояснил механизм руководитель отдела ЦИК по взаимодействию со СМИ Константин Хивренко.

Все эти нюансы важны для понимания того, почему, несмотря на вполне очевидные вещи в виде грядущего второго тура президентских выборов и очень короткого срока для смены места для голосования, украинцам не было разрешено подавать заявления в отделы Госреестра избирателей о временном изменении места голосования вплоть до 7 апреля.

Это – лишнее

Такое положение дел привело к тому, что у всех украинцев, и в первую очередь переселенцев и жителей неконтролируемых территорий, в итоге было всего 9 дней (с 7 по 15 апреля) для смены места голосования перед вторым туром. Для сравнения, перед первым туром голосования у них на это было 85 календарный дней – это где-то 58 рабочих дней (с 31 декабря по 25 марта).

По этому поводу организаторы выборов в Украине даже подверглись легкой критике со стороны некоторых международных структур. В частности, представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Ример перед первым туром заявил, что необходимость повторно подавать заявления о смене места голосования перед вторым туром президентских выборов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) является «является лишним препятствием, в котором нет необходимости».

«Эта процедура особенно обременительна для избирателей, живущих на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, которым необходимо много раз проходить через блокпосты, чтобы проголосовать», – в частности заявил он. Впрочем, он отметил, что процедура была упрощена и для смены места голосования любому ВПЛ или жителю неконтролируемой территории достаточно явиться в отдел ведения Госреестра избирателей с паспортом (в котором есть регистрация на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей) и просто подать заявление.

Но очевидно, что куда проще было бы установить механизм, по которому ВПЛ и жители неконтролируемых Украиной территорий могли бы, сменив место голосования перед первым туром, автоматически воспользоваться результатами и во втором туре голосования. Но ничего подобного не произошло.

Ждали меньше, вышло больше

Так или иначе, но в связи с очень маленькими сроками для смены места голосования перед вторым туром, а также со специфическими обстоятельствами для такой смены, многие эксперты уверенно предсказывали, что количество ВПЛ и жителей неконтролируемых Украиной территорий Донбасса, которые захотят принять участие в выборах, будет заметно меньше, чем в первом. А первый тур переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса в большинстве своем проигнорировали.

«Тысячи переселенцев потеряют возможность голосовать во втором туре выборов президента Украины, потому что не успеют сменить место голосования. Так как на то, чтобы изменить место голосования, есть всего неделя. На первом туре было зарегистрировано где-то 75 тыс. ВПЛ, и все идет к тому, что во втором туре будет еще меньше переселенцев. Потому что, к сожалению, не все смогут, условия [для голосования] не создаются и желания их создавать нет», – заявил уже после начала процесса смены места регистрации перед вторым туром голосования советник по вопросам ВПЛ в Донецкой области Александр Ворошков.

Впрочем, то что зависело от отделов ведения Госресстра, было сделано. «Для того, чтобы как-то немножко избежать очередей, хотя я не думаю, что это выход из этой ситуации, отделы ведения Государственного реестра избирателей Донецкой области будут работать и в выходные дни: в субботу и в воскресенье (13 и 14 апреля)», – заявила начальник отдела администрирования Госреестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

Каково же было всеобщее удивление, когда в ЦИК подвели итоги закончившейся кампании по смене места голосования перед вторым туром.

«Фактически с 7 по 15 апреля своим правом временно изменить место голосования во втором туре выборов воспользовались 325 604 украинца. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 58 968 и 29 784 соответственно. Если сравнивать с аналогичным процессом накануне голосования 31 марта, то сейчас количество граждан, которые воспользовались своим правом изменения, выросло на 9 879 человек», – сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

То есть несмотря на уменьшение сроков смены места голосования, в целом по Украине количество сменивших место голосования (а это помимо переселенцев из Донбасса и Крыма, еще и внутренние трудовые мигранты, «командировочные» и пр.) заметно выросло.

И все-таки меньше

И если суммарно по Украине плюс, то по Донбассу – минус.

Данное снижение почти на 4 тыс. избирателей особо не повлияет на ход выборов. 3 951 чел. – это всего 0,2% от числа избирателей Донбасса, которые были включены в списки на первом туре, и всего 0,01% от общего числа избирателей по Украине. А судя по результатам первого тура и по нынешнему срезу социологов, разрыв между между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко значительный, поэтому 21 апреля борьба прям за «каждый-каждый» голос идти не будет.

Тем не менее, за счет кого уменьшилось количество сменивших место для голосования на втором туре по Донецкой и Луганской областям? Официальной статистики по данному поводу нет, но логично предположить, что среди 3 951 чел., прежде всего:

жители неподконтрольной Украине части Донбасса, которым действительно проблематично пересекать линию разграничения – сначала, чтобы пройти процедуру смены адреса голосования, а потом приехать на сами выборы;

переселенцы, которые сознательно решили не участвовать во втором туре выборов;

«командировочные» – граждане, которые 31 марта, в день первого тура, по рабочим или иным вопросам находились на территории Донбасса, соответственно и голосовали там;

участники избирательного процесса. В первом туре было 39 кандидатов в президенты, соответственно у них (не у всех, конечно) на том же Донбассе работали свои отделения штабов, были свои наблюдатели на избирательных участках. Во втором туре всего два кандидата, поэтому вполне логично уменьшение числа «варягов» из иных регионов Украины.

Согласно официальным данным ЦИК, в первом туре явка по стране составила 63,54% от общего числа избирателей. В тоже время в Донецкой области проголосовали 59,47% избирателей (это 20-е место из 25-ти регионов страны), а в Луганской области – 56,79% (это 23-е место из 25-ти).

Эксперты прогнозируют, что явка на Донбассе во втором туре президентских выборов будет еще ниже, чем в первом. Основная причина – во второй тур не вышли кандидаты, за которых отдали голоса избиратели Донетчины и Луганщины. Это касается, прежде всего, Юрия Бойко, который стал лидером по Донбассу (в Донецкой области 312 907 голосов, в Луганской – 133 126 голосов), а также Александра Вилкула (101 767 и 27 752 голосов), Юлии Тимошенко (30 705 и 14 830 голосов), Олега Ляшко (22 502 и 9 610 голосов).

Поэтому вполне логично на Донбассе снижение числа избирателей, сменивших адрес для голосования во втором туре.

Источник «Донецкие новости»