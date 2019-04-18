- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"20:39
- Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго20:19
- Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе18:26
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной» 17:19
- Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни15:07
- Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся14:46
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
Сторонников кандидатов разместят в разных секторах во время дебатов на стадионе
В ходе проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает РБК.
Он сказал, что такого решения предварительно достигли штабы кандидатов во время переговоров. Однако МВД ожидает от штабов сообщения об окончательно оговоренном формате проведения дебатов.
Отмечается, что правоохранительные органы готовы к предотвращению любых попыток, в том числе российских спецслужб, дестабилизировать ситуацию во время проведения дебатов.
По словам Шкиряка, на входе на стадион будут установлены рамки с металлоискателями и будет осуществляться поверхностный осмотр граждан. В то же время любые запрещенные предметы, такие как файеры, петарды, ножи, оружие или другие предметы, которые могут быть элементом для осуществления провокаций, будут изыматься.
"Я думаю, что никому не нужно объяснять, что, к сожалению, при таком огромном количестве людей растет уровень террористической угрозы, как и не вызывает сомнений то, что российские спецслужбы всегда готовы включиться в определенные процессы для того, чтобы дестабилизировать нашу страну изнутри, но мы сделаем все на предупреждение для того, чтобы таких рисков не допускать", - подчеркнул Шкиряк.
Также советник министра заявил, что вокруг "Олимпийского" возможно ограничение движения транспорта.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.
Как писалось ранее, для обеспечения порядка на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского привлекут до 10 тысяч правоохранителей.
Теги: Донбасс, размещение, дебаты, НСК "Олимпийский", кандидаты
- Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- В первом туре дебатов кандидатов в президенты Украины мы не увидим Порошенко
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»
- Курс валют на сегодня, 6 июля
- Курс валют на сегодня, 13 июля
- В «ЛНР» обострилась ситуация с поставками мясной продукции, — Дмитрий Тымчук 22:31
- Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО21:53
- Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление21:11
- День второго тура выборов: Как будут работать КПВВ на Донбассе20:01
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Губарев выдвинул Украине ультиматум по федерализации: наемник "ДНР" рассказал, что будет, если Киев откажется19:18
- В сети показали уничтожение блиндажа членов НВФ и озвучили потери противника17:42
- Безработица в Донецке: проще уехать в Москву или Киев. ВИДЕО17:02
- Пушилин заявил о «мощном промышленном потенциале республики»16:42
- "На Донбассе около 2000 кадровых военных РФ", - Наев мощно ответил на миф Кремля о "гражданской войне"16:18
- В «ЛНР» обострилась ситуация с поставками мясной продукции, — Дмитрий Тымчук 22:31
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Пиротехники начали проверять безопасность кладбищ Мариуполя. ВИДЕО21:53
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Раздача российских паспортов в ОРДЛО: в ЛОГА сделали заявление21:11
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"20:39
- Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго20:19
- День второго тура выборов: Как будут работать КПВВ на Донбассе20:01
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания18:51
- Преддверие второго тура выборов: Когда больше – это меньше…17:59
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев