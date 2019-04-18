Требования к продуктам питания ужесточили: что изменится в Украине

18.04.2019 12:30

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое затронуло и безопасность пищевых продуктов

В правительстве снова активно заговорили об изменениях в пищевом законодательстве, ведь на этот год уже есть большие планы. В Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают, что внедрение стандартов ЕС – одно из стратегических направлений развития пищевой отрасли.

Уже сейчас пищевая промышленность обеспечивает пятую часть промпроизводства Украины. Так, в 2018 г. объем реализации пищевых продуктов, напитков и табачных изделий достиг 504 млрд грн или 20,1% в общем объеме реализованной промышленной продукции.

Чтобы приблизиться к стандартам ЕС, в Украине был разработан и принят целый ряд базовых законов. Так, уже вступил в силу закон, который запрещает использовать маркировки «эко», «био» и т.д. в рекламных целях и без надлежащих сертификатов.

До 20 сентября 2019 года все производители пищевой продукции должны внедрить на предприятиях систему анализа рисков, направленную на повышение безопасности пищевых продуктов. Эта система, в первую очередь, повлияет на самих производителей, которым нужно будут тщательнее следить за качеством своей продукции.

4 апреля 2018 г. в силу вступила основная часть закона, который усиливает контроль в сфере пищевой продукции. Плюс этого закона в том, что теперь появилась возможность проверять представителей бизнеса без уведомления собственников за 10 дней до проверки. Контроль стал риск-ориентированным и может проводиться с той периодичностью, которой достаточно для повышения безопасности продуктов. Если предприятие отнесли к высокой степени риска, проверки там должны проводиться раз в квартал.

Для урегулирования маркировки продуктов по нормам Европейского союза Рада приняла закон в конце 2018 года, предусмотрев большой пласт изменений:

установлен минимальный размер шрифта – 0,9 мм, также текст должен быть разборчивым, не перекрываться разными графическими элементами и не смешиваться с фоном;

в обязательном порядке должна предоставляться информация о пищевых добавках и аллергенах. Эта информация должна выделяться отдельным цветом;

обязательно указание на упаковке данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию

информация о питательной ценности некоторых продуктов стала необязательной.

на свежих фруктах и овощах, алкоголе, хлебе и сладостях, а также соли, сахаре и уксусе могут не указывать срок годности;

при необходимости нужно будет указывать условия хранения, при которых продукт не потеряет своих свойств;

вся вышеупомянутая информация должна раскрываться и при продаже товаров онлайн;

если пищевой продукт хранится не более трех месяцев, в дате достаточно указать день и месяц производства. Если пищевой продукт хранится более трех месяцев, но менее 18 месяцев, в дате достаточно указать месяц и год, а вот если продукт хранится более 18 месяцев, в дате достаточно указать год производства.

операторы рынка будут добровольно указывать минимальный срок годности для тех продуктов, которые фасуются непосредственно в самих магазинах или же продаются на развес.

В ЕС сейчас активно отказываются от пластиковой упаковки и от пластика в целом. Недавно Европарламент принял законопроект, которым с 2021 года на территории стран ЕС запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, в частности посуды и соломинок для напитков.

Украина в этом направлении пока что не делает успешных и активных шагов, хоть об отказе от полиэтиленовых пакетов речь идет достаточно давно.

Напомним, в Украине собираются принять новый законопроект предусматривает революционные перемены в сфере защиты прав украинских потребителей.

В нем предусмотрены такие изменения: