Украинский астролог сделал неожиданный прогноз о результатах выборов

18.04.2019 12:45

Украинский астролог Олег Горбань сделал прогноз на предстоящий второй тур выборов президента Украины, передает «Главком».

По его мнению, Украину ожидает немало сюрпризов и решительные сдвиги. Он указывает, что в марте этого года планета Уран (символизирующая стремление вырваться из ограничений) перешла в знак Тельца на ближайший семилетний срок. Это скажется на расстановке сил и приведет к большим переменам.

По словам астролога, большой разницы между кандидатами во втором туре не предвидится.

«Дело в том, что сейчас начался временной промежуток, когда появляется возможность изменить курс страны, обновить его. Но никто не может предсказать, в какую сторону это изменение может произойти. Это очень сильно зависит от морально-этических качеств человека, кандидата в президенты», — уточняет астролог.

Источник: https://donpress.com