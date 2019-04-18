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Улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку, видео
Не успели в Харькове опомниться после грандиозного прорыватрубопровода на рынке «Океан», как в город пришла напасть похлеще
Паблики в социальных сетях облетело фото автомобиля неподалеку станции метро «Киевская», на крыше которого сидят двое мужчин и ждут подмогу. Вокруг них пар, а под колесами кипяток.
Позже вызволять заcтрявшую машину приехали спасатели на спецтранспорте.
Также появилось много видео, на которых видны масштабы инцидента.
Возле метро Киевская знатно прорвало бочок. Воды затопила дорогу, лужи по 30-40 см.По такому торжественному случаю образовалась нехилая пробка .
Как позже стало известно, на улице Шевченко днем прорвало теплотрассу, которая соединяет ТЭЦ-5 и Салтовку. Кипяток залил близлежащие улицы, а высота воды в некоторых местах достигала 40 сантиметров.
Правоохранители перекрыли движение в районе прорыва и перенаправляли транспортные потоки на другие улицы. Были частично перекрыты улица Матюшенко от ул. Челюскинцев до ул. Шевченко.
В соцсетях пишут, что дефект на магистрали диаметром около метра. Коммунальщики перекрыли по ней подачу и перенаправили воду по другим сетям. Таким образом не пришлось отключать дома и учреждения.
Где именно прорвало и сколько времени понадобится для ремонта, станет ясно после того, как будет откачана вода.
Источник: https://kharkov.politeka.net
Теги: Донбасс, Харьков, вода, спасатели, кипяток
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