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Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся
У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нет уверенности в том, что завтра, 19 апреля, состоятся дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Как передает replyua.net, об этом начинающий политик заявил в опубликованном сегодня интервью агентству «РБК – Украина». «Наверное, я не знаю», - сказал шоумен в ответ на утверждение журналиста о том, что «в пятницу могут состояться дебаты».
По словам Зеленского, он не думает о том, как результаты дебатов повлияют на выборы. «Это мнение украинского народа. Честно говоря, я об этом не думаю. Это выбор людей», - сказал он. Вместе с тем, претендент на наивысшую государственную должность подчеркнул, что считает важным не слова, а поступки.
«Мы просто увидим на дебатах двух людей. После всего сделанного за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать», - говорит кандидат. Также Зеленский пообещал «не держаться зубами» за пост президента, если не справится. Напомним, что в этом же интервью Зеленский высказался о декоммунизации и назвал Путина врагом.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты
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