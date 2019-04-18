Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся

18.04.2019 14:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского нет уверенности в том, что завтра, 19 апреля, состоятся дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Как передает replyua.net, об этом начинающий политик заявил в опубликованном сегодня интервью агентству «РБК – Украина». «Наверное, я не знаю», - сказал шоумен в ответ на утверждение журналиста о том, что «в пятницу могут состояться дебаты».

По словам Зеленского, он не думает о том, как результаты дебатов повлияют на выборы. «Это мнение украинского народа. Честно говоря, я об этом не думаю. Это выбор людей», - сказал он. Вместе с тем, претендент на наивысшую государственную должность подчеркнул, что считает важным не слова, а поступки.

«Мы просто увидим на дебатах двух людей. После всего сделанного за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать», - говорит кандидат. Также Зеленский пообещал «не держаться зубами» за пост президента, если не справится. Напомним, что в этом же интервью Зеленский высказался о декоммунизации и назвал Путина врагом




Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх