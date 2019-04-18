Зеленский вынес вердикт по объединению с Порошенко: важное заявление

18.04.2019 12:00

Новоиспеченный политик и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский рассказал о будущем его партии в Верховной Раде

Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

В частности, шоумен Владимир Зеленский отметил, что в случае победы он не готов к коалиции с бывшими регионалами, в частности, с Юрием Бойко, а также с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Так, отвечая на вопрос собеседника, возможна ли ситуация, что после выборов в Верховную Раду его политическая сила создаст коалицию с экс-«регионалами», в частности, с Юрием Бойко, Зеленский ответил — «нет».

Кроме этого, Владимир Зеленский подчеркнул, что не намерен после парламентских выборов объединяться с политической партией действующего президента Украины Петра Порошенко.

Стоит также отметить, что ранее мы сообщали об организации дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которая зашла в тупик. Об этом в своем Facebook рассказал глава НОТУ Зураб Аласания.

По его словам, штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко до сих пор не договорились с основных моментов дебатов, которые должны состояться на НСК «Олимпийский» завтра, 19 апреля.

«Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (у каждого свои кандидата)», — написал он и отметил также проблему с вопросом организации безопасности аудитории и кандидатов.

«Действительно приедут оба кандидата на НСК? Да. Проведут они запланированное мероприятие на НСК 19-го апреля между 19:00 и 20:00? Да. Будет ли это мероприятие красочным шоу? Да. Будет ли красочное шоу дебатами? Нет. Будет ли участвовать в организации этого всего общественное? Нет», — отмечает глава НОТУ.

Источник: https://politeka.net