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Госстат сообщил об ускорении темпов сокращения населения Украины

19.04.2019 14:00
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Госстат сообщил об ускорении темпов сокращения населения Украины

В течение января-февраля 2019 года численность населения Украины сократилась на 51,6 тыс. человек и на 1 марта составила 42 101 700 человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает СТРАНА.ua.
При этом число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 47 рожденных.
За 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. Темпы сокращения населения в минувшем году опередили показатели 2017 года (минус 198,1 тыс. человек).
Кроме того, Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн к 2031 году. Это произойдет как за счет трудовой миграции, так и за счет превышения смертности над рождаемостью.



Теги: Украина, сокращение, население
 
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