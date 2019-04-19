"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко

19.04.2019 21:26

Кандидат в президенты Владимир Зеленский воспользовался возможностью последней реплики и за минуту напомнил своему оппоненту Петру Порошенко о проблемах с реформами. Об этом он сказал во время дебатов на "Олимпийском", пишет Сегодня.

"Петр Алексеевич, хотел увидеть наши принципы – равность всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон про импичмент. Медреформа – как она может быть, если нет условий в больницах, нет нормальных зарплат у врачей и доступных лекарств – какая это нафиг реформа? Касательно дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог. И касательно войны – мы сделаем все, чтобы ее закончить", – сказал Зеленский.