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Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО
Ни лично народный депутат Андрей Билецкий, ни "Национальный корпус" не намерены присутствовать на дебатах между кандидатами в президенты 19 апреля, поскольку "все, что они хотели услышать от действующего президента, тот уже сказал".
Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус" в эфире телеканала ZIK, пишет Апостроф.
"Мне лично как человеку не интересно присутствовать на дебатах. И я могу заявить, что и "Национальный Корпус" не будет присутствовать, хотя этого многие ожидали. За предыдущие два месяца мы уже получили четкий ответ от Порошенко. Он четко проартикулировал, что такие "любі друзі", как Свинарчуки, в тюрьму не пойдут", – заявил Билецкий.
Лидер "Национального Корпуса" подчеркнул, что формат, в котором планируют провести дебаты, – на стадионе – устраивает обоих кандидатов, однако это не даст ожидаемых ответов самим избирателям.
"Этот формат абсолютно устраивает обе стороны. И хотя место проведения дебатов одно, на самом деле никто никого так и не услышит. Единого формата дебатов мы не увидим. Это будут два разных шоу", – прокомментировал политик.
19 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины, вышедшими во второй тур, – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Мероприятие должно начаться в 19:00. Стадион уже подготовили к приезду политиков. В частности, там установили две разные сцены – для каждого из кандидатов отдельно.
Два месяца подряд сторонники политической партии "Национальный Корпус" требовали от президента Порошенко взять под личный контроль ситуацию в "Укроборонпроме" и поспособствовать привлечению к ответственности всех высокопоставленных участников схемы по расхищению средств украинской армии, о которой стало известно после расследования СМИ. В связи с этим "Национальным Корпусом" было проведено около двух десятков митингов в разных уголках Украины, однако они не принесли ожидаемого результата. По словам самого Петра Порошенко, он не имеет права вмешиваться в ситуацию с "Укроборонпромом", поскольку виновность или невиновность участников преступной схемы должна быть установлена судом.
Теги: Донбасс, отношения, дебаты, Андрей Билецкий
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