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Медведчук пояснил позицию Путина по освобождению украинских пленных моряков
Владимир Путин может принять решение об освобождении 24 захваченных украинских моряков без каких-либо условий.
Об этом в интервью Reuters пояснил глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, передает "Диалог.UA".
Ранее представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что "не увидели срочности" в вопросе разрешения ситуации с украинскими моряками, удерживающимися в плену. Так, Медведчук пояснил, что для его кума, президента России, очень важно, чтобы экономические процессы между Россией и Украиной были восстановлены. Он добавил, что "миллиарды российских денег будут поступать в Украину, если экономические отношения между странами, нарушенные санкциями, восстановят". При этом кум Путина подчеркнул, что никто никого не принуждает обниматься и целоваться: речь идет о восстановлении экономики. Также Медведчук заверил, что Путин готов отпустить пленных украинских моряков просто так, "в качестве жеста доброй воли". Напомним, украинские военные находятся в российском плену с 25 ноября 2018 года.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Путин, инвестиции, моряки, освобождение, Медведчук, пленные
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