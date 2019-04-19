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«Не надо нас пугать войной»: Кравчук прокомментировал отношения с Россией
19.04.2019 10:52
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «112», что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет.
«Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет, — сказал Кравчук, передает donpress.com.
По его мнению, Россия якобы демонстрирует на границе с Украиной военную мощь, чтобы «запугать» Киев.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, граница, агрессия, Кравчук
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