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Озвучены правила пропуска на дебаты в "Олимпийском"

19.04.2019 15:35
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Озвучены правила пропуска на дебаты в "Олимпийском"

Пропуск зрителей на НСК «Олимпийский», где 19 апреля пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины, начнется в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает XSPORT.ua.
В 16:00 также стартует концертная программа. За 10 минут до начала дебатов будет перекрыт вход в фан-зону.
При себе необходимо иметь документы и быть готовым к тщательной проверке вещей – через металлические рамки с ручными металлодетекторами при входе на территорию стадиона и в самой чаше «Олимпийского».
С собой нельзя приносить какую-либо символику, кроме полотна с национальным флагом Украины. Запрещены фотоаппараты, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, алкогольные напитки, вода и другие напитки, домашние животные. Также организаторы просят не брать с собой детей в целях безопасности.
Чтобы попасть на стадион, необходимо распечатать билет. Электронные билеты пропускная система не считывает.



Теги: выборы президента, дебаты, НСК "Олимпийский"
 
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