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Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы
За неделю до Пасхи православные христиане отмечают Вербное воскресенье 2019. Не забудьте поздравить с Вербным воскресеньем родных, близких, друзей и знакомых.
В день Вербного воскресенья наши предки внимательно следили за погодой, чтобы спрогнозировать, каким будет лето, а также выяснить, какой их ждет урожай в этом году. "Сегодня" пишут про народные приметы о погоде на Вербное воскресенье 2019, а также публикуют прогноз погоды на Вербное воскресенье 2019 и выходные 20-21 апреля в Украине.
Народные приметы о погоде на Вербное воскресенье
Если на Вербное воскресенье идет дождь – ждите хорошего урожая. Эта примета основана на многолетних наблюдениях наших предков. Они заметили, что, если в данный день идет дождь, то урожай будет просто замечательный. Если же, наоборот, стоит сухая погода, то и урожая можно не ждать. А, если на небе тучи, пасмурно, но дождя нет, то урожай будет достаточно хороший, но не такой, как хотелось бы.
Есть несколько примет о погоде на Вербное воскресенье 2019
Фото: Depositphotos
Какой ветер дует в Вербное воскресенье, такой будет и летом.
Солнечно и ясно — будет теплое лето.
Утренний мороз является благоприятным знаком, который свидетельствует о том, что будет хороший урожай ярового хлеба.
Прогноз погоды на 21 апреля – Вербное воскресенье 2019
В воскресенье, 21 апреля, в западных областях возможны дожди с грозами, на остальной территории – сухо и солнечно. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На юге на западе потеплеет до +13...+15 днем и +3...+5 ночью, в Ужгороде +15...+17 днем и +3...+5 ночью. В других регионах, как и в Киеве, +10... +14 днем и +1...+4 ночью.
В субботу, 20 апреля, в Украине ожидается сухая и теплая погода. Теплее всего будет на западе – +13...+15 днем и -1...+4 ночью, в Ужгороде до +19 днем и +1...+3 ночью. На остальной территории страны +11...+15 днем и -3... +6 ночью. Ночные заморозки ожидаются в восточных областях.
"Сегодня" предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.
Теги: Донбасс, приметы, Вербное воскресенье, прогноз погоды
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