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Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»
Предвыборные лозунги, которые использовал Петр Порошенко, практически раскололи украинское общество
Об этом в видео-интервью Politeka рассказала председатель правления общественной организации «За демократию через право» Марина Ставнийчук.
По ее словам, на знаменах команды Порошенко зря пестрели лозунги «Армия. Язык. Вера». Именно эти формулировки раскололи общество по двум серьезными показателями — веры и языка.
«Владимир Зеленский, который является русскоязычным украинцем, практически всю аудиторию русскоязычных патриотов в значительной мере перехватил на себя благодаря нелепой политике в языковой и религиозной сфере действующей власти в целом и нелепой избирательной капании действующего президента», — объясняет Ставнийчук.
Также эксперт отмечает, что команда Порошенко отстала в работе с молодежью — когда между тем Зеленский всю кампанию провел в диджитал-среде, социальных сетях и с новаторскими схемами.
«Общество сегодня настолько разорвано, что оно не смотрит вперед. Оно голосует эмоционально, прежде всего давая оценку прошлому. Но есть момент, что общество должно четко понимать — а что будет дальше, в следующие пять лет?», — говорит Ставнийчук.
Теги: политика, Донбасс, раскол, Порошенко
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