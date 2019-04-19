Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года

19.04.2019 17:10

В ближайшее время мы будем очевидцами многих событий и информационных поводов, связанных со счетами бывших политиков. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал председатель правления Международной Лиги защиты прав граждан Украины Эдуард Багиров.

По словам нашего собеседника, сегодня в Украине наблюдается откат тех правовых доводов и аргументов, которые мы слышали некоторое время назад.

«Сегодня разблокируются счета не только Януковича, но и тех фигурантов, которые были в списке бывшей так называемой злочинной влады. Выходят на свободу резонансные политики, которые попали за решетку за резонансные дела. Я думаю, что это только начало, и в ближайшее время мы будем очевидцами других событий и информационных поводов, связанных со счетами других бывших политиков», - прогнозирует эксперт.

«Наши правоохранительные органы, антикоррупционные органы и надзорный орган - ГПУ, должны действовать в рамках закона. И если выявлены факты, и они документированы, что бывший президент, министры или депутаты совершили какие-то деяния и имеют на своих счетах незаконно полученные деньги, то, соответственно, правоохранители должны предпринять ряд процессуальных действий в рамках уголовного производства, решением судов арестовать эти счета и через суд доказать, что эти деньги были получены с нарушением уголовного законодательства или антикоррупционного законодательства», - отмечает собеседник издания.

Происходящее сегодня правозащитник сравнивает с «игрой в шашки».

«Есть такая форма - поддавки: кто быстро поддается, тот выигрывает. У нас политический период - политические поддавки. Пытаются каким-то образом вернуть ситуацию в исходное русло, но уже поздно. Заявление сделано, всеми услышано, задокументировано. И пройдет определенное время, и тем людям, которые делали публичные заявления, будут предъявлены счета за временную парковку возле государственных зданий. Думаю, что мы услышим много интересного, но только не сейчас. Это будет, скорее всего, конец года и первая декада 2020 года - мы будем очевидцами определенных событий и информации с разных сторон», - уверен Эдуард Багиров.