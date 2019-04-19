Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине

19.04.2019 21:08

Букмекеры обновили котировки на второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, и куда вышли двое кандидатов - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом сообщают авторитетные букмекерские конторы, пишет Апостроф.

Так, западная контора Bwin обнародовала следующие коэффициенты: 1,10 на победу Зеленского, 6,00 - на победу Порошенко.

В то же время отечественный "Фаворит" ставит на Зеленского 1,13, а на действующего президента - 4,90.

"Париматч" же установил на победу шоумена коэффициент 1,20, в то время как на Порошенко ставки на уровне 4,50.