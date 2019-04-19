- Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»19:19
- Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО18:54
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков17:28
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины16:54
- UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты16:45
- В Одессе облили нечистотами Мустафу Найема16:35
- Посол ЕС в Украине прокомментировал дебаты между Порошенко и Зеленским16:18
- Озвучены правила пропуска на дебаты в "Олимпийском"15:35
Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины
Новый украинский президент не должен идти на сделки с Москвой, говорит Песков. Также в Кремле надеются, что он не будет относиться к "партии войны".
В Кремле считают, что новому президенту Украины не нужно будет идти на какие-либо сделки с Москвой, а выстраивать взаимовыгодные отношения в интересах двух стран. Об этом в пятницу, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает from-ua.
"Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и в Украине", - сказал он.
Говоря о ситуации в Донбассе, Песков в очередной раз подчеркнул, что "нет никакой другой основы, кроме как минские договоренности". "В данном случае необходимо выполнить определенное количество действий, которые в своде договоренностей указаны и приведены в той последовательности, в какой они приведены, и под чем стоят подписи известных глав государств", - добавил он.
Песков добавил, что Кремль рассчитывает, что будущий президент Украины иначе взглянет на перспективы отношений с РФ.
"Конечно, хочется надеяться на то, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к "партии войны", что этот человек будет полностью исключать какие-либо силовые методы урегулирования ситуации на Донбассе, и хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективы взаимоотношений России и Украины", - сказал пресс-секретарь Путина.
Говоря о дебатах кандидатов, которые состоятся сегодня на стадионе, Песков пообещал сделать их запись и передать президенту РФ.
Как известно, новый президент определится по результатам второго тура выборов, который состоится 21 апреля. В первом туре с двукратным преимуществом действующего главу государства Петра Порошенко победил Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Российская Федерация, Песков
- Янукович встретится с Путиным в июле
- Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу между Украиной и Крымским полуостровом
- Война без конца. Почему бойня на Донбассе не заканчивается?
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности
- Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе17:44
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке15:46
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо13:28
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- В Донецке в детсадах и школах заставляют собирать «пасхальный гостинец» для боевиков «ДНР»12:50
- В Донецке произошел провал грунта12:11
- Главарь «ДНР» Пушилин назначил на «высокую должность» главу «Внешторгсервиса»11:48
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»19:19
- Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий рассказал о своем отношении к дебатам. ВИДЕО18:54
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе17:44
- Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков17:28
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины16:54
- UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты16:45
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Российский политолог: жители ОРДЛО считают Путина «слабаком и трусом»19:37
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"