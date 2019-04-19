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Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании

19.04.2019 22:35
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Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании

Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу российской самолетостроительной корпорации "МиГ", обязав украинский госконцерн "Укроборонпром" выплатить ей 2,1 миллиона гривен компенсации.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", передает apostrophe.ua.

Речь в иске шла о нарушенных условиях сотрудничества с компанией из РФ со стороны "Красиловского агрегатного завода", который входит в структуру украинского оборонного концерна.
Следует отметить, что РСК "МиГ" является официальным головным контрактором министерства обороны РФ.
Украинский госконцерн заявил о намерении обжаловать решение в суде высшей инстанции. В предприятии уточнили, что решение хмельницкого суда является незаконным и полностью противоречит указу Президента Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры".
В заявлении "Укроборонпрома" отмечается, что корпорация "МиГ" находится среди юридических лиц страны-агрессора, против которых Украина ввела санкции.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, корпорация, суд, компенсация, выплата, Минобороны, Укроборонпром, самолеты
 
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