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UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты

19.04.2019 16:45
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UA: Перший анонсировал программу ТВ-трансляции дебатов кандидатов в президенты

Общественный вещатель (телеканал UA: Перший) анонсировал в пятницу "Большой политический вечер", который продлится в прямом эфире 5 часов с 18:50 до 00:00. Об этом говорится на сайте телеканала, сообщает СТРАНА.ua.
Так, согласно анонсу на странице UA: Перший в соцсети Фейсбук, в 18.50 начнется программа "Обратный отсчет. Предисловие", далее будет прямой эфир с НСК "Олимпийский", где, как запланировано, должны состояться дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Затем в 21:00 в студии Общественного ТВ стартуют национальные дебаты кандидатов в президенты, которые продляться ровно час, и пройдут по регламенту ЦИК.
В 22:20 на телеканале начнется общественно-политическое шоу "Обратный отсчет", на которое также приглашены оба кандидата после дебатов, "чтобы дискутировать в прямом эфире с экспертами и зрителями".



Теги: телевидение, трансляция, дебаты, кандидаты, президентские выборы
 
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