Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»

19.04.2019 19:19

Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд грн. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае неплательщикам вернут пеню, пишут Донецкие новости.

Киевлянка Татьяна Зиновьева подсчитывает долги за коммунальные услуги. Общая сумма поражает – 35 тыс. грн. Женщина объясняет, что не может платить из-за маленькой пенсии. А уже совсем скоро долг может увеличиться из-за пени.

Насчитывать пеню начнут с 21 мая. Правда, штрафы будут начисляться только на новую задолженность – ту, которая появится со следующего месяца.

Платить дополнительные суммы придется, если сумма долга составит более 340 грн. Тогда ежедневно будет начисляться еще 0,01% от задолженности. За год пеня составит 3,65%. К примеру, к 1 тыс. грн каждый день будет прибавляться 10 коп. Но суммарный размер пени не может превышать общую сумму долга.

«А почему я должна платить пеню за такие цены? Как я могу заплатить, если мне не хватает на еду?», – возмущается пенсионерка Татьяна Лебедева.

Эксперты же успокаивают: штрафы ждут не всех.

«Это будет решать тот или иной оператор по предоставлению соответствующих жилищно-коммунальных услуг. Информация о взыскании должна быть прописана в договоре», – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Юристы говорят, что если пеню насчитали, но вас не предупредили, платить ее не стоит.

«Самим предприятиям, предоставляющим услуги, очень сложно доказать и обосновать объемы счетов, которые они выставляли жителям. Пусть предприятие обращается в суд», – говорит адвокат Вита Струкова.

Впрочем, должникам следует больше бояться не пени, а штрафов. Компании имеют право на их взыскание без предупреждения.

«У них есть возможность насчитывать, кроме того, что написано в договоре, еще 3% и индекс инфляции», – предупреждает адвокат.

Эксперты напоминают, что должников лишают субсидий. К тому же есть риск остаться и вовсе без света или газа.