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Украинцам ужесточат наказание за долги по «коммуналке»
Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд грн. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае неплательщикам вернут пеню, пишут Донецкие новости.
Киевлянка Татьяна Зиновьева подсчитывает долги за коммунальные услуги. Общая сумма поражает – 35 тыс. грн. Женщина объясняет, что не может платить из-за маленькой пенсии. А уже совсем скоро долг может увеличиться из-за пени.
Насчитывать пеню начнут с 21 мая. Правда, штрафы будут начисляться только на новую задолженность – ту, которая появится со следующего месяца.
Платить дополнительные суммы придется, если сумма долга составит более 340 грн. Тогда ежедневно будет начисляться еще 0,01% от задолженности. За год пеня составит 3,65%. К примеру, к 1 тыс. грн каждый день будет прибавляться 10 коп. Но суммарный размер пени не может превышать общую сумму долга.
«А почему я должна платить пеню за такие цены? Как я могу заплатить, если мне не хватает на еду?», – возмущается пенсионерка Татьяна Лебедева.
Эксперты же успокаивают: штрафы ждут не всех.
«Это будет решать тот или иной оператор по предоставлению соответствующих жилищно-коммунальных услуг. Информация о взыскании должна быть прописана в договоре», – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
Юристы говорят, что если пеню насчитали, но вас не предупредили, платить ее не стоит.
«Самим предприятиям, предоставляющим услуги, очень сложно доказать и обосновать объемы счетов, которые они выставляли жителям. Пусть предприятие обращается в суд», – говорит адвокат Вита Струкова.
Впрочем, должникам следует больше бояться не пени, а штрафов. Компании имеют право на их взыскание без предупреждения.
«У них есть возможность насчитывать, кроме того, что написано в договоре, еще 3% и индекс инфляции», – предупреждает адвокат.
Эксперты напоминают, что должников лишают субсидий. К тому же есть риск остаться и вовсе без света или газа.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, наказание, долги
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