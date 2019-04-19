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Украинцы узнают о результатах экзит-пола сразу после закрытия избирательных участков
В воскресенье, 21 апреля, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 на телеканале «1+1» будут обнародованы результаты экзит-пола. Так пишет replyua.net.
Так же было и после первого тура выборов главы украинского государства. «Как и в предыдущем туре, его по заказу канала «1+1» будут проводить две авторитетные исследовательские компании – Kantar TNS и Info Sapiens. Методом личного интервью планируется опросить 20 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, на выходе из 600 избирательных участков по всей территории Украины (кроме специальных и заграничных участков)», - говорят представители пресс-службы «1+1». По их словам, в данном случае речь может идти о погрешности не более чем 0,7%.
Напомним, что 21 апреля 2019 года в нашей стране состоится второй тур выборов главы украинского государства. За президентское кресло в нём «сразятся» шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский и действующий гарант Пётр Порошенко. По данным Социологической группы «Рейтинг», за первого собираются отдать свои голоса 73% избирателей. А вот за Петра Порошенко планируют проголосовать только 27% украинцев
Теги: Донбасс, выборы президента, экзит-пол, избирательный участок
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