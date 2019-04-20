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Болезнь Лайма пришла в Украину: как уберечься
В Украину вновь пришла Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Во Львовской области за последние дни зафиксированы 15 случаев опасного заболевания. Среди заболевших, к сожалению, двое детей, сообщает from-ua. С потеплением люди массово ринулись на природу и там их ожидали клещи - переносчики болезни Лайма.
Клещей-перенощиков обнаружили во многих городах Украины. Причем, если в 2018 первых опасных клещей начали фиксировать в конце марта, то в 2019 первых клещей принесли в лаборатории уже 4. Из 12 образцов 1 оказался позитивным. Сейчас эта пропорция меняется (не в пользу здоровых особей).
Болезнь Лайма вызывают спирохеты Borrelia burgdorferi, передающиеся человеку от инфицированных клещей. Есть данные, что в некоторых регионах Украины из всей популяции поражены около 70% клещей, поэтому шансы заразиться Лайм-боррелиозом весьма высоки.
Сезон активности клеща: признаки и симптомы укуса клеща
Минздрав начал ежегодный мониторинг иксодовых клещей. В Украине лидером по заболеванию клещевым боррелиозом является Киев – 500-700 случаев. Причины - большое количество в городе лесов и парков, а также высокий уровень диагностирования болезни.
Болезнь Лайма (или болезнь Лима, клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) является наиболее распространенной клещевой болезнью. В России клещевой боррелиоз было впервые выявлен в 1985 году, а в США в 1975 году, когда группа детей в Старом Лайме, штат Коннектикут, имела таинственные симптомы, подобные артриту. Болезнь Лайма вызвана бактерией B. burgdorferi (Боррелии), переносчиками которых являются иксодовые клещи из рода Ixodes, аргазовые клещи (поселковый клещ) и персидский клещ.
Болезнь Лайма проявляется не сразу - инкубационный период достигает месяца, а затем проявляется как обычная простуда (с ломотой в теле, температурой, головной болью и пр.). Распознать ее можно только по кольцевидному покраснению вокруг места укуса, которое иногда перемещается. На эти симптомы пациенты часто не обращают внимания. И уже спустя 4-6 месяцев невылеченный боррелиоз может принять хроническую форму и будет напоминать о себе всю жизнь.
Симптомы Болезни Лайма часто напоминают другие заболевания, которые, казалось бы, вовсе не имеют отношения к укусу "вампира". В частности, это ослабленная иммунная система, эритемы на теле, головные боли, болезни сердца (чаще - аритмии), артрит, нарушение памяти, а также ухудшение зрения и слуха. Потому докторам не всегда удается сразу найти истинную причину болезни.
Список симптомов Болезни Лайма:
Типичная сыпь начинается как небольшое красное пятно на месте укуса клещей.
Место расширяется в течение нескольких дней или недель, образуя круговую или овальную форму сыпи.
Лихорадка
головная боль
жесткая шея
боли тела
усталость
временный паралич лицевых мышц (паралич Белла)
онемение, боль или слабость в конечностях
плохое движение мышц
потеря памяти
сложность концентрации
изменение настроения или привычек сна
Группа риска
Если проводите время в сильно лесистых районах, где есть клещи;
Если проводите время на открытом воздухе летом и осенью;
Взрослые, дети и молодые люди с большей вероятностью заболевают Лаймом;
Лечение Болезни Лайма
Ваш врач может назначить следующие препараты:
Антибиотики: обычно назначают доксициклин (вибрамицин), амоксициллин и цефуроксим (цефтин). Более поздняя стадия Лайм-боррелиоза может потребовать внутривенных (IV) антибиотиков, цефтриаксон (роцефин) или пенициллин. Примечание: беременные и кормящие женщины, и дети в возрасте до 8 лет не должны принимать доксициклин.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) или напроксен (Алив), чтобы облегчить боль и снять воспаление.
Лучшей защитой от болезни Лайма является защита от укусов клещей. Следуйте следующим простым правилам:
НЕ Входите в сильно лесистые районы;
Носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки;
Используйте репелленты на основе ДЭТА защищающие от укусов клещей
Носите светлую одежду облегчающую обнаружение клещей, и внимательно осмотрите свое тело после прогулок в лесу, полях на речке или по приезду с загорода.
Если найдете клеща, удалите его пинцетом, убедившись, что удалена головка с телом.
Принимая антибиотики в течение 3 дней после укуса клеща, можно предотвратить клещевой боррелиоз.
Теги: Донбасс, опасность, клещ, болезнь Лайма
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