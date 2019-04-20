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На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты
По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, после Пасхи (28 апреля) на украинцев ждет еще три волны похолодания — холодное будет через девять дней после праздника, пишет from-ua.
Расчеты всегда показывают, что за две недели до Пасхи (в этом году приходится на 28 апреля) приходит вот такая холодная волна с севера, это закономерность.
Холодная погода продержится еще два дня, а потом начнется период более устойчивой и сухой погоды.
Температура поднимется на 5-7 градусов и будет держаться на уровне + 15-19 градусов. Перед самой Пасхой будет доходить до 19-21 градусов тепла, примерно такая же погода будет и на сам праздник. В ночь на Пасху и в первой половине дня 28 апреля будет тепло и сухо, во второй половине дня возможен дождь.
«В первых числах мая ожидается 19-21 градус тепла, но 2 мая возможны дождь.
В Вербное воскресенье, на которое в этом году еще и попадают выборы, расчет показывает от 18 до 22 градусов тепла, без осадков. Она будет ветреная, но сухая.
Согласно расчетам, снижение температуры после Пасхи приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни. Из-за поздней Пасхи холодной волной является первая, та, которая через полторы недели. Получается, что в этом году она попадает на 6 мая. Но надолго она не задержится», — прогнозирует синоптик.
При этом, после первой волны майского похолодания, 6-7 мая снова придет тепло. «Температура сразу взлетит до более чем 20 градусов», — порадовал Леонид Горбань.
Июнь будет теплым, до 11-12 числа попадают два периода с дождями: на 2 и 7 июня. А все середина июня — без дождей и очень жаркая. Немножко не свойственно для июня, температура будет доходить до + 29-32 градусов. В июле температуры также будут достаточно высокими.
Теги: Донбасс, дата, похолодание, холод, прогноз погоды
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