Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной

20.04.2019 18:58

Эксперты Национального совета экономического развития Украины проанализировали, как росли пенсии в первом квартале 2019 года – выводы – весьма любопытны, пишет Политека.

Так в ходе исследования выяснилось, что пенсии украинских судей выросли более чем в полтора раза:

«По итогам первых трех месяцев текущего года эта элитная категория стала получать среднюю пенсию в размере 44316 грн ежемесячно, что на 54,4% выше, чем на 1 января 2019 года. Если сравнить со средней пенсией по возрасту в 2943 грн в месяц, то это в 15 раз больше», — отметил на своей странице в соцсети глава Нацсовета Алексей Дорошенко.

Рейтинг от наиболее высоких по своему росту пенсий до, соответственно, низких:

Пожизненное денежное содержание судей — 3307 человек (по состоянию на 1 апреля 2019-го).

Средняя пенсия:

на 1.01.2019 – 28702 грн.

на 1.04.2019 – 44316 грн.

Рост +54,4%

2. Пенсии по возрасту – 8 614 536 человек

на 1.01.2019 – 2648грн.

на 1.04.2019 – 2943 грн.

Рост +11,1%

3. Пенсии в связи с потерей кормильца – 539 023 человек

на 1.01.2019 – 2255 грн.

на 1.04.2019 – 2446 грн.

Рост +8,5%

4. Пенсии за выслугу лет – 227 338 человек

на 1.01.2019 – 2477 грн.

на 1.04.2019 – 2645 грн.

Рост +6,8%

5. Пенсии по инвалидности – 1 367 895 человек

на 1.01.2019 – 1995 грн.

на 1.04.2019 – 2095 грн.

Рост +5%

6. Пенсии военнослужащих – 555 185 человек

на 1.01.2019 – 4682 грн.

на 1.04.2019 – 4706 грн.

Рост +0,5%

7. Социальные пенсии – 82 665 человек

на 1.01.2019 – 1500 грн.

на 1.04.2019 – 1501 грн.

Рост + 0,1%