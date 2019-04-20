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Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет
Россия категорически отказалась от провозглашения очередного "пасхального" перемирия на Донбассе.
О том, почему Кремль пошел на такой шаг, рассказал известный украинский политолог Кирилл Сазонов. Сазонов в Facebook объяснил, чего хочет добиться Москва от Украины, передает "Диалог.UA".
Россия во время скайп-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия. Шесть часов переговоров и результат ноль. Несут привычную чушь про "гражданскую войну" в Украине и необходимость прямых переговоров Украины с ОРДЛО. В общем, все ожидаемо и никаких принципиальных подвижек. Я уже писал пару недель назад, что переговоры о пасхальном перемирии обречены и даже в случае формального согласия той стороны, оно продержится недолго. И дело совсем не в упрямстве Киева, который не хочет прямых переговоров с неизвестно кем, "представляющим" Донецк и Луганск. Просто Москве не нужно перемирие. Только на ее условиях, которые для Украины очень похожи на политическую капитуляцию. А лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто марионетки, которые играют по написанному в Кремле сценарию. Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах при сохранении таких стартовых позиций точно не стоит. Условия Москвы не изменились, как и риторика ее сторонников в Киеве. Прямые переговоры украинской власти с непризнанными "республиками" – только первый пункт. Он позволит РФ настаивать на том, что в нашей стране действительно внутренний конфликт, но при активном содействии Москвы идут прямые переговоры. То есть Россия уже не агрессор совсем, а наоборот – миротворец. То есть санкции нужно снимать и извиняться. Но и после этой промежуточной, хотя и очень важной для Кремля победы, убирать руки от украинского горла они не собираются. Вторым этапом должно стать возвращение ОРДЛО в Украину на политических условиях Москвы. Несколько миллионов избирателей, которые пять лет прожили в условиях тотальной российской пропаганды – уже мощный ресурс Кремля для влияния на украинскую политику. Плюс – полное содержание регионов, восстановление инфраструктуры и прочее полностью ложится на украинский бюджет. В нашей ситуации масса этого груза может оказаться критичной. Но выплачивать репарации РФ не станет – она же больше не агрессор, правильно? В качестве бонуса (опять для Кремля) остается практически прозрачная граница с РФ и амнистированные боевики в качестве "народной милиции". Все это, повторюсь, за украинский счет. У Москвы сплошные бонусы, а у Украины только большие потери и риски потерь катастрофических. Конечная цель – полная ликвидация украинской независимости и превращение в марионеточный режим по образцу Южной Осетии. Естественно, Киев от этого сценария отказывается. А Москва не хочет перемирия, пока мы не сломаемся. Вот такое простое уравнение со всеми известными.
Теги: Россия, Донбасс, бюджет, конференция, Пасха, перемирие, ДНР, ЛНР, агрессор, ОРДЛО
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