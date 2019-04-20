У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда

20.04.2019 23:10

Юристы штаба Владимира Зеленского не считают угрозой для кандидата судебное разбирательство накануне дня выборов, считая его незаконным. Как сообщалось ранее, вечером 20 апреля в Апелляционном суде Киева должно начаться судебное разбирательство. Истец Андрей Хилько потребовал снять Владимира Зеленского с выборов президента Украины. Нашумевшую новость прокомментировали в штабе кандидата, сообщаетhttps://www.dialog.ua . Команда Владимира Зеленского назвала незаконным иск Хилько, там заявили, что на этой стадии избирательного процесса отменить регистрацию кандидата не представляется возможным. Такую информацию в комментарии РБК-Украина озвучил представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш. Он назвал саму попутку такого суда "незаконным вмешательством в выборы". Между тем, сам истец Андрей Хилько, который, к слову, являлся официальным наблюдателем в первом туре выборов, заявил об угрозах в свой адрес накануне громкого судебного процесса, о чем написал на своей странице в соцсетях. И попросил Национальную полицию отреагировать.



