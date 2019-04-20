- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда 23:10
- На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты22:35
- В РФ надеются на договороспособность власти в Украине после выборов21:59
- Болезнь Лайма пришла в Украину: как уберечься21:26
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне19:27
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка17:46
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов 16:52
У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда
Юристы штаба Владимира Зеленского не считают угрозой для кандидата судебное разбирательство накануне дня выборов, считая его незаконным. Как сообщалось ранее, вечером 20 апреля в Апелляционном суде Киева должно начаться судебное разбирательство. Истец Андрей Хилько потребовал снять Владимира Зеленского с выборов президента Украины. Нашумевшую новость прокомментировали в штабе кандидата, сообщаетhttps://www.dialog.ua . Команда Владимира Зеленского назвала незаконным иск Хилько, там заявили, что на этой стадии избирательного процесса отменить регистрацию кандидата не представляется возможным. Такую информацию в комментарии РБК-Украина озвучил представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш. Он назвал саму попутку такого суда "незаконным вмешательством в выборы". Между тем, сам истец Андрей Хилько, который, к слову, являлся официальным наблюдателем в первом туре выборов, заявил об угрозах в свой адрес накануне громкого судебного процесса, о чем написал на своей странице в соцсетях. И попросил Национальную полицию отреагировать.
Теги: Донбасс, кандидат, решение, президентские выборы
- Выборы-2012. Как голосовали в Донецкой области
- "Каждый десятый борец с экономическими преступлениями не прошел аттестацию",- Аброськин
- Россияне выдвинули лидера крымских татар на Нобелевскую премию мира
- Местные выборы. Селидово: будет новый мэр!
- Порошенко: "Митингующие угрожают членам избирательных комиссий на востоке"
- Дончане "нарисовали" портрет идеального депутата
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Почти 30 человек не смогли пройти через донбасские пукнты пропуска16:09
- Глава ОБСЕ призвал стороны возобновить переговоры о «пасхальном» перемирии 15:50
- Ходаковский рассказал, чего ждать от раздачи паспортов РФ на Донбассе, - боевикам "Л/ДНР" это очень не понравится15:31
- Аварийное общежитие в Донецке «выбрало» Россию 15:12
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда 23:10
- На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты22:35
- В РФ надеются на договороспособность власти в Украине после выборов21:59
- Болезнь Лайма пришла в Украину: как уберечься21:26
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне19:27
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье