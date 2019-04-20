В РФ надеются на договороспособность власти в Украине после выборов

20.04.2019 21:59

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров надеется, что «новая или старая» власть в Украине проявит «договороспособность и уважение».

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу «Звезда», передает donpress.com.

Отвечая на вопрос, как президентские выборы в Украине могут отразиться на ситуации на Донбассе, Лавров сказал:

«Главное, чтобы была договороспособность, и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, к международным обязательствам Украины».

В числе этих обязательств глава МИД РФ назвал резолюцию Совета безопасности ООН, которая одобрила Минские договоренности.

«Сердцевина этих договоренностей — прямой диалог: с Киевом — с одной стороны, Донецком и Луганском — с другой», — уточнил Лавров.