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Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов
20.04.2019 16:52
Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США намерены поддерживать мирную и демократическую Украину.
Об этом Волкер написал в Twitter, передает donpress.com.
«Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными» — написал он.
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, Вашингтон, граница, Волкер
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