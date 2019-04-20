Второй тур выборов президента: что нельзя делать в кабинке, как голосовать

20.04.2019 16:32

Второй тур выборов президента пройдет в Украине 21 апреля. В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 без перерыва. Напомним, в первом туре со значительным отрывом победил Владимир Зеленский.

"Апостроф" собрал всю наиболее важную информацию, которую должен знать каждый избиратель, чтобы проголосовать правильно.

Какие документы нужно брать с собой на участок

Принимать участие в голосовании могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет.

Чтобы проголосовать, нужно взять один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

паспорт (в том числе заграничный, служебный или дипломатический);

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Явиться надо на избирательный участок по месту регистрации (если ранее место голосования не было изменено). Где размещен избирательный участок, можно посмотреть в приглашении, которое обычно приходит примерно за неделю до дня голосования. Там указан ваш адрес, время и место голосования.

Если по каким-либо причинам вы не получили приглашение, узнать информацию о месте голосования, а также проверить правильность написания своих инициалов, можно на сайте Госреестра избирателей.

Для этого нужно войти в личный кабинет и перейти в раздел "Проверка включения", далее – заполнить форму с внесением личных данных, после этого на указанный вами e-mail придет код доступа. Его нужно ввести в соответствующую графу на сайте, после чего вы сможете увидеть всю необходимую информацию.

Нужно помнить, что код действителен только 15 минут, по истечении этого времени процедуру придется повторить заново.

Как проголосовать после 20:00

На избирательный участок можно попасть не позднее 19:55. Но существует механизм, который позволит проголосовать после 20:00, когда избирательные участки должны быть закрыты.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будут проведены исключительно с 8:00 до 20:00 и поэтому нужно планировать день, чтобы успеть проголосовать.

Вместе с тем, она отметила, что 21 апреля - это не только день повторного голосования за президента Украины. В этот день также будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников.

"Если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеупомянутого Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования. Избиратели, которые на 20:00 пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", - пояснила Слипачук .

Следует помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования.

Как проголосовать без прописки

Есть три способа, чтобы определить свой избирательный адрес:

- 1) согласовать его с центром учета бездомных лиц, которые создаются преимущественно общественными и благотворительными организациями и функционируют в крупных городах;

- 2) согласовать его с социальной службой, в составе которой создано структурное подразделение для ведения учета бездомных лиц. Более подробную информацию можно узнать в департаментах социальной защиты областных государственных администраций;

- 3) обратиться в орган ведения Госреестра избирателей по месту жительства.

Если вас нет в списке избирателей

Если вы пришли на нужный участок с паспортом, выстояли очередь, а вашей фамилии не оказалось в списке избирателей, к сожалению, проголосовать на этих выборах вам уже не удастся.

Обратите внимание, что возможны технические ошибки в инициалах избирателя. Тогда комиссия принимает решение на основании места регистрации допустить гражданина к голосованию.

Что делать в случае порчи бюллетеня

В избирательном бюллетене для голосования избиратель делает отметку "плюс" ("+") или любую другую в квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. Однако, важно помнить, что отметка не должна быть рисунком.

Избирателям, прежде всего, не стоит делать эксперименты с избирательными бюллетенями. Не нужно ставить других отметок в виде рисунков, надписей, кроме отметки напротив выбранного кандидата. Очень часто такие надписи могут толковаться комиссией как испорченный бюллетень.

Не имеет принципиального значения, поставили вы галочку или крестик, главное - не оставлять рисунки, надписи или символику.

Зарисованный квадратик напротив имени кандидата может также восприниматься, как рисунок. Особенно этим могут воспользоваться заангажированные члены комиссий. Поэтому лучше не рисковать.

Бывают случаи, когда избиратель ошибся и поставил отметку не за того кандидата. В таком случае он имеет право обратиться в избирательную комиссию, которая принимает решение о предоставлении ему нового бюллетеня для голосования. Именно поэтому печатается на 0,5% бюллетеней больше.

Если вы стали свидетелем нарушений

Если вы стали свидетелем нарушений избирательного процесса, об этом нужно сообщить членам участковых комиссий, а также полиции.

"В случае выявления нарушений на участках, необходимо обращаться к членам участковых избирательных комиссий, чтобы они могли остановить противоправные действия. А также сообщить об этом представителям правоохранительных органов, которые дежурят вблизи избирательных участков", - рассказал "Апострофу" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Чего нельзя делать на участке

- Нельзя передавать свой избирательный бюллетень другим лицам. Также запрещено получать избирательный лист от кого-либо, кроме члена избирательной комиссии;

- Запрещено выносить бюллетень за пределы участка;

- Ставить отметку можно только напротив одного кандидата, если в бюллетене будут иметься другие знаки, его могут признать недействительным;

- Нельзя заходить в кабинку для голосования с другим человеком избирательного возраста (исключение только для людей с ограниченными физическими возможностями, за них это может сделать уполномоченное лицо).

Впрочем, взять с собой ребенка, которому не исполнилось 18 лет, можно. Запрет также не распространяется на животных.

- Нельзя размахивать своим бюллетенем и показывать всем, за кого вы проголосовали. Это могут трактовать как нарушение тайны голосования;

- Запрещена фото- и видеофиксация результатов выбора. В кабинке для голосования нельзя фотографировать ни себя, ни бюллетень;

- Запрещено приходить на участок с какой-либо символикой, которую могут признать агитацией: например, надевать кепки, футболки с изображением кандидата или его партии нельзя. Вас просто могут не пустить на участок.