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Богданов: кто бы не победил, сторонники проигравшего от полугода до 5 лет могут с полным правом говорить «а я же говорил»
Как информирует replyua.net, популярный украинский блогер Юрий Богданов в своем блоге пишет о том, что завтра 21 апреля второй тур выборов президента Украины. Каждый проголосует за свое. Богданов отмечает, что он лично проголосует за хорошо известное текущее. Многие его друзья проголосуют также. Многие – наоборот. Часть не проголосует вовсе.
По словам блогера, кто бы не победил, сторонники проигравшего кандидата в следующий период от полугода до 5 лет могут с полным правом говорит «а я же говорил». У сторонников победившего модели поведения тоже понятны: «а он старается», «не хватило полномочий» или «да я вообще за него не голосовал».
Блогер отмечает, эти выборы не решают фундаментальных проблем, потому что фундаментальные проблемы они в советском государстве и советской экономической системе. Любая надстройка в виде курса и идеологии не имеет перспектив без экономических реформ и завершения реформы государственной системы. А это повестка не этих выборов. Так что как идти в Раду и местные советы и проводить фундаментальные реформы надо начинать уже завтра в 20.01.
Теги: Донбасс, победитель, президентские выборы
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