Богданов: кто бы не победил, сторонники проигравшего от полугода до 5 лет могут с полным правом говорить «а я же говорил»

21.04.2019 09:01

Как информирует replyua.net, популярный украинский блогер Юрий Богданов в своем блоге пишет о том, что завтра 21 апреля второй тур выборов президента Украины. Каждый проголосует за свое. Богданов отмечает, что он лично проголосует за хорошо известное текущее. Многие его друзья проголосуют также. Многие – наоборот. Часть не проголосует вовсе.



По словам блогера, кто бы не победил, сторонники проигравшего кандидата в следующий период от полугода до 5 лет могут с полным правом говорит «а я же говорил». У сторонников победившего модели поведения тоже понятны: «а он старается», «не хватило полномочий» или «да я вообще за него не голосовал».



Блогер отмечает, эти выборы не решают фундаментальных проблем, потому что фундаментальные проблемы они в советском государстве и советской экономической системе. Любая надстройка в виде курса и идеологии не имеет перспектив без экономических реформ и завершения реформы государственной системы. А это повестка не этих выборов. Так что как идти в Раду и местные советы и проводить фундаментальные реформы надо начинать уже завтра в 20.01.