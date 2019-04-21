Центризбирком Украины назначил на 30 июня выборы в 66 объединенных территориальных общинах

21.04.2019 11:19

30 июня украинцы будут избирать депутатов и председателей в семи городских объединенных территориальных общинах, 14-и поселковых и 45-и сельских ОТО, отметили в Центризбиркоме.

20 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины были назначены на 30 июня первые выборы в 66 объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом проинформировал сайт ведомства.



Голосование пройдет в семи городских ОТО, 14-ти поселковых и 45-ти сельских.



Самыми массовыми выборы будут в Николаевской области – в 12 объединенных территориальных общинах. В восьми ОТО будут голосовать в Луганской области, в шести – в Черниговской.



Избирательный процесс также назначен в таких областях: Винницкая (5 ОТО), Волынская (1), Житомирская (2), Запорожская (4), Ивано-Франковская (1), Киевская (5), Кировоградская (1), Одесская (4), Полтавская (1), Ровенская (3), Сумская (4), Харьковская (1), Херсонская (2), Хмельницкая (1), Черкасская (3), Черновицкая (2).



Украинцы будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых и городских голов.



Объединенные территориальные общины создают в рамках децентрализации во всех областях Украины с 2015 года.

Источник : https://gordonua